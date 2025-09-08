Svetli način
Tuja scena

Priscillo Presley obtožili, da je po ločitvi na Elvisa izvajala pritisk

Los Angeles, 08. 09. 2025 06.00 | Posodobljeno pred eno minuto

Priscilla Presley se sooča z obtožbami o finančnem pritisku na nekdanjega moža Elvisa tik pred njegovo smrtjo. Kot v tožbi trdita njena nekdanja poslovna partnerja, naj bi ga s temi potezami "pahnila v smrt". Nekdanja soproga kralja rock'n'rolla je obtožbe že zanikala.

Priscillo Presley, soprogo pokojnega kralja rock'n'rolla Elvisa Presleyja, sta njena nekdanja poslovna partnerja Brigitte Kruse in Kevin Fialko obtožila, da naj bi spomladi 1977 izvajala "neprimeren finančni pritisk" na tedaj že nekdanjega moža in ga avgusta "pahnila v smrt", je poročal People. Kot sta v petek zatrdila na sodišču, naj bi Priscilla vedela, da po Elvisovi smrti ne bo upravičena do dediščine. Par je bil poročen šest let, ločila pa sta se leta 1973. 

Priscilla Presley
Priscilla Presley FOTO: AP

"Kljub temu da je obogatela in od Elvisa zahtevala milijone, je nato 29. aprila 1977 oziroma okoli tega datuma na Graceland (Elvisovo znamenito posestvo, op. a.) vpisala zastavno pravico v višini 404.024 dolarjev (dobrih 420.000 evrov), s čimer je še dodatno pritiskala na Elvisa manj kot štiri mesece pred njegovo smrtjo zaradi srčnega napada in zapletov zaradi uporabe drog," sta dejala. Ob tem trdita, da je Priscilla še naprej izkoriščala priimek Presley za financiranje svojega razkošnega življenjskega sloga.

Nekdanja Elvisova soproga je njune obtožbe zanikala. "Obtožbe gospe Kruse so absurdne in nizkotne, a žal niso presenetljive. Gospa Presley se veseli, da bo Kruse in njene sozarotnike lahko poklicala k odgovornosti za njihova nezakonita dejanja," je v izjavi za People zapisal njen odvetnik Marty D. Singer. Iz podjetja, v katerem zastopajo Kruse in Fialka, so sporočili, da Priscilline izjave nimajo smisla, saj da do zdaj še ni predložila nobenih dokazov, ki bi potrdili "senzacionalistične trditve".

Gre za tožbo, ki sta jo Kruse in Fialko vložila avgusta. V njej Presley obtožujeta, da ju je nameravala ogoljufati. Pred tem je Priscilla lani vložila tožbo proti njima, v kateri je trdila, da je bila žrtev zlorabe in da so ji ukradli za milijon dolarjev premoženja.

elvis presley priscilla presley tožba
