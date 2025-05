Prisrčen posnetek Meghan Markle: Nabiranje medu z mojo malo srčico

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vojvodinja Susseška je nedavno tega o starševstvu spregovorila v svojem podkastu, v katerem je priznala, da si je vse skupaj predstavljala popolnoma drugače: "Mislila sem, da bom imela govore z dojenčkom v naročju. Imela sem celotno vizijo. In na koncu ni bilo tako, kot sem si zamislila."

Spomnimo, prvorojenca Archieja je rodila maja 2019, medtem ko sta s soprogom še živela v Angliji in opravljala kraljeve dolžnosti. Ko se jima je junija 2021 rodila hči, sta bila že v Kaliforniji, a se še vedno soočala s številnimi pritiski javnosti in družinskimi spori. Zakonca sta svoja malčka skrbno skrivala pred očmi javnosti, zadnje mesece pa sta nekoliko odgrnila zastor in sledilcem omogočila vpogled v njuno zasebno življenje.