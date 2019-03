Privlačna manekenka zaradi objavljene fotografije postala tarča kritik

Na črno-beli sliki s prijateljico Caitlin leži na plaži, viden pa je njun hrbtni del in zadnjica. Ker je Caitlin nekoliko močnejše postave kot Emily, so se komentatorji spravili na manekenko z opazkami, da je ''slaba prijateljica'' in da je sliko objavila le zato, da bi ''božala lasten ego'', saj je bolj vitka in privlačna od ženske, ki leži tik ob njej.

Emily, ki objav na Instagramu načeloma ne komentira in se ne odziva na negativne opazke, je v tem primeru napisala, kaj si misli o vseh negativnih zapisih: ''Nekateri sovražno nastrojeni komentatorji res niso pri sebi. Samo zato, ker ste na mojem profilu vajeni videti fotografije moje postave, to ne pomeni, da je prav ta postava 'idealna'.''

Kljub vsem negativnim opazkam se manekenka ni pustila motiti in je nadaljevala z objavljanjem fotografij – a to pot le svojih.