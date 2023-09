Priyanka Chopra delila vroče fotografije z možem

Na zadnji sliki je igralka delila čudovito fotografijo svoje enoletne hčerke Malti Marie, ki stiska dve miniaturni žogi za ameriški nogomet ter nosi kombinezon z nogometno temo. Chopra in Jonas sta starša male deklice postala januarja 2022, ko se je Malti rodila prek nadomestne matere. "Zelo dobro ji gre. Tukaj je v New Yorku z nami," je nedavno o svoji deklici dejala zvezdnica v oddaji Watch What Happens Live with Andy Cohen. "Je prav čarobna. Ne trpi zaradi časovnega zamika. Spi kadarkoli in je najsrečnejši in najbolj radosten dojenček vseh časov," je še dodala.