Priyanka Chopra in Nick Jonas delila še neobjavljene fotografije zaroke

Zvezdnika Priyanka Chopra in Nick Jonas bosta letos praznovala tretjo obletnico poroke, poročila pa sta se le nekaj mesecev po tem, ko sta se zaročila med potovanjem v Grčijo. Par se je sicer pred velikim korakom sestajal le kratek čas, tokrat pa sta oboževalce navdušila z objavo zasebnih fotografij iz zaročnega večera.

Priyanka Chopra in Nick Jonas

"Moje vse. Zdi se kot utrip in celo življenje hkrati. Ljubim te," je zapisala Priyanka ob fotografiji njunih prepletenih rok, na njenem prstancu pa se lesketa ogromen diamantni prstan. Tudi Nick je delil fotografijo, na njej pa sta zaljubljenca, ki večerjata ob oceanu.

Priyanka in Nick sta se poročila decembra istega leta, kot sta se zaročila. Njuna poroka pa je bila ekstravagantna z multikulturnimi obredi. A zaroka bo za vedno ostala njun najljubši spomin, saj sta se za ta korak odločila le dan po manekenkinem rojstenm dnevu.

Leta 2018 je Nick v intervjuju za revijo Vogue dejal, da je namenoma počakal, da je minila polnoč, s tem pa se je želel izogniti morebitnim sporom v prihodnje, saj je ni želel zaprositi na njen rojstni dan. "Spustil sem se na kolena in jo vprašal 'Bi me osrečila in postala moja žena?' Ne šalim se, ampak vzelo ji je 45 sekund, da se je odločila. 45 sekund tišine." se je spominjal Nick.