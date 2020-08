Priyanka Chopra in Nick Jonas: Naš nov družinski portret

Priyanka Chopra in Nick Jonas sta velika ljubitelja živali. Slavna zakonca sicer že imata dva pasja kosmatinca, a sta se odločila, da bosta svojo pasjo družinico še povečala. Tokrat sta vrata svojega doma na široko odprla kužku, ki sta ga poimenovala Panda.

icon-expand Priyanka Chopra in Nick Jonas sta dobila še enega psa. FOTO: AP

38-letna igralkaPriyanka Chopra in 27-letni glasbenik Nick Jonassta najnovejšega pasjega člana družine vzela iz kalifornijskega zavetišča ter ga uradno predstavila na Instagramu. "Naš novi družinski portret! Dobrodošel v družino, Panda. Pred nekaj tedni sva posvojila tega malega rešenega psa (kmalu ne bo več tako majhen). Nisva povsem prepričana, ampak misliva, da gre za mešanca med haskijem in avstralskim ovčarjem. Te oči ... in ušesa!!!" je zapisala pod fotografijo, na kateri so se jima pridružili vsi psički. No, ko so posneli fotografijo, je manjkala njuna psička Diana, zato sta jo naknadno dodala na fotografijo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Enako fotografijo je objavil tudi Nick Jonas, ki je zapisal, da je Panda že ukradel njuni srci in da sta s Priyanko popolnoma navdušena nad njim. Novi član družinice je prav poseben, saj ima med drugim različni barvi oči.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Par ima od prej dva psa, in sicer Diano in nemškega ovčarja Gina, ki ga je Nick dobil malo pred njuno prvo obletnico poroke. Medtem ko je spal, se je Chopra s kužkom približala njuni zakonski postelji in posnela prizor, ko je kosmatinec skočil k Nicku in ga zbudil.

Tako kot njegovi predhodniki ima tudi Panda svoj uradni profil na Instagramu. Zakonca sta objavila njegovo fotografijo in pod njo zapisala: "Čakam, da me družina predstavi svetu ... do takrat bom ležal tukaj."