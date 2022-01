Priyanka Chopra in Nick Jonas postala starša: Presrečna sva

39-letna igralka ter 29-letni glasbenik in član skupine Jonas Brothers sta si poročne zaobljube izmenjala na slovesnosti v palači Umaid Bhawan v Džodpurju v Indiji pred 225 gosti. Medtem ko sta se ženin in nevesta prvič poročila v Džodpurju, sta v petih dneh imela dve slovesnosti – eno hindujsko in eno krščansko – da bi počastila obe svoji kulturi. Njuna poročna pravljica pa je bila z multikulturnimi obredi še posebej ekstravagantna.

Ko so nevesto vprašali, ali si želita po poroki ustvariti družino, je Priyanka za People povedala, da ne želita hiteti in gresta iz dneva v dan. "Vedno pravim: 'Človek predlaga, Bog razpolaga.' Zato ne bom tvegala," je dejala igralka."Vsekakor si želiva otroke, in ko bo prišel pravi čas, se bo to zgodilo," je še dejala.

Junija 2018 je Priyanka za People povedala, da je oseba, ki živi v tem trenutku, in da stvari načrtuje največ za dva meseca vnaprej.

"Toda čez deset let si vsekakor želim imeti otroke," je dodala. "To pomeni, da se bo to zgodilo v naslednjih desetih letih. No, upam, da prej. Otroke imam zelo rada in želim si, da bi lahko opravljala to vlogo mame."

Nekdanja miss sveta Priyanka Chopra in glasbenik Nick Jonas nista predolgo razmišljala o sklenitvi zakonske zveze – že nekaj mesecev po prvem zmenku sta začutila, da je 'to to'. Poročila sta se decembra istega leta, kot sta se zaročila. Zaroka je bila še toliko bolj posebna, saj je Nick šel na kolena dan po tem, ko je Priyanka praznovala svoj rojstni dan.