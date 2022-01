Priyanka Chopra in Nick Jonas sta dobila hčerko

Potem ko sta se 39-letna Priyanka Chopra in 10 let mlajši mož Nick Jonas pred dvema mesecema soočala z govoricami o zakonskih težavah in ločitvi, sta pretekli petek na družbenih omrežjih naznanila, da sta postala starša.

Ponosna in presrečna starša, ki sta poročena tri leta, sta nato poniknila in oboževalce pustila v negotovosti, saj nista razkrila niti imena niti spola njunega prvega otroka. Po poročanju Us Weekly, ki se sklicuje na svoj vir, sta se razveselila deklice, ki pa se ji je, kot kaže, zelo mudilo na svet, saj naj bi se rodila 12 tednov prezgodaj. Med drugim še poročajo, da novopečena starša Nick in Priyanka upata, da bosta v prihodnosti dobila še vsaj enega otroka.

Nick se je tako pridružil svojima bratoma, ki že imata izkušnje z očetovstvom. 34-letni Kevin Jonas ima z ženo Danielle Jonas dve hčerki, Aleno in Valentino. Zaljubljenca, ki sta se poročila leta 2009, sta se deklic razveselila leta 2014 in 2016. 32-letni Joe Jonas pa je postal oče, ko je njegova žena Sophie Turner julija 2020 povila njuno prvorojenko Willo. Glasbenik in 25-letna igralka iz serije Igre prestolov (Game of Thrones) sta si poročne zaobljube izmenjala maja 2019.