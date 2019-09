Priyanka Chopra: Na mojem seznamu želja sta nov dom in otrok

Življenje Priyanke Chopre in Nicka Jonasa, ki sta poročena slabo leto, je trenutno precej nemirno, saj zaradi različnih obveznosti veliko potujeta. Ko pa se bodo stvari nekoliko umirile, bosta kupila nov dom, razmišljata pa tudi že o prvem otroku.

Igralka Priyanka Chopra in njen mož, glasbenik Nick Jonas trenutno veliko potujeta, saj je Nick na turneji s svojo glasbeno skupino Jonas Brothers, Priyanka pa promovira svoj novi film The sky is pink, ki bo v kinematografe prišel oktobra. Ko bo še Nick zaključil s turnejo, naslednje leto februarja, se nameravata preseliti in v bližnji prihodnosti ustvariti tudi družino.

Razmišljata o prvem otroku. FOTO: Profimedia

"Na mojem seznamu želja sta nov dom in otrok," je igralka indijskih korenin povedala za septembrsko številko italijanskega Voguea. Razmišljata o sončnem Los Angelesu, kjer toplo vreme in morska sapica spominjata na Priyankin bombajski dom. Želita, da bi bil njuno novo domovanje udobno, saj sta v zadnjem letu veliko potovala in pogrešata varen objem doma.

Na njenem seznamu želja je nov dom in otrok. FOTO: Profimedia

Večino poletja pa sta sicer preživela v Italiji, kjer sta se med drugim učila delati testenine, pred tem pa sta se potepala po Franciji, saj sta se tam udeležila poroke Nickovega brata Joeja Jonasa in Sophie Turner.

