Priyanka Chopra le nekaj dni po razkošni poroki na naslovnici Forbesa in Voguea

Priyanka Chopra se je pred kratkim poročila z glasbenikom Nickom Jonasom in kmalu zatem pristala na naslovnici revije Forbes, ki jo je umestila na seznam 100 najbolj vplivnih žensk na svetu, in Vogue, za katero je med drugim povedala, kako je 'ujela' svojega sanjskega moškega.

36-letna Priyanka Chopra in 26-letniNick Jonas sta pred dnevi doživela svojo indijsko poročno pravljico.Po dveh mesecih razmerja sta se julija letos zaročila, usodni da pa sta dahnila le štiri mesece kasneje.

Filmska in televizijska igralka Chopra je le nekaj dni po poroki pristala na naslovnici revij Forbes in Vogue in na svojem Instagramu delila fotografiji z obeh naslovnic. Revija Forbes jo je uvrstila na seznam 100 najbolj vplivnih žensk na svetu v letu 2018, Priyanka pa je objavo komentirala z besedami: ''Hvala, Forbes! Počaščena sem, ker sem že drugič pristala na seznamu najbolj vplivnih žensk na svetu. To je obenem tudi opomnik, da mora človek vedno biti 'lačen', podirati meje in delati stvari, ki ga v življenju veselijo.''

V Vogueu je spregovorila o svojih stališčih do dojenja in o tem, na kakšen način je osvojila svojega sanjskega moškega. Ena najbolj znanih revij o modi in trendih je poleg Priyanke v intervju vključila tudi njenega soproga, Nicka Jonasa, in ju med drugim vprašala, kako sta se spoznala in kako je bil videti trenutek, ko je Nick pokleknil in jo zaprosil za roko.

