Priyanka Chopra: Nicku sem pokazala, kako je videti uspešna igralska kariera

Bratje Jonas so se v posebni oddaji Jonas Brothers Family Roast prepustili šalam svojih družinskih članov in slavnih prijateljev. V večeru, polnemu smeha in zabave, je za dobro mero poskrbela tudi igralka Priyanka Chopra, soproga najmlajšega brata, Nicka Jonasa. V svojem monologu je večkrat poudarila, da je med njima kar desetletna razlika v letih. “To pomeni, da obstaja veliko trendov iz devetdesetih, ki jih Nick ne razume in mu jih moram razložiti. On me je naučil, kako se uporablja TikTok, jaz pa sem mu pokazala, kako izgleda uspešna kariera,” se je pošalila in namignila na Nickovo Disneyjevo kariero in kasnejše posnete filme.

“Ampak bodimo resni, poudariti želim, kako zelo ljubim svojega moža,” je o Nicku nadaljevala Priyanka. “Zares imava veliko skupnih točk. Ena izmed njih je, na primer kako noro, neverjetno in absolutno sva obsedena z Nickom Jonasom.”

Priyankinemu humorju ni utekel niti Instagram oziroma natančneje število sledilcev, s katerimi se lahko pohvalijo bratje. Pripomnila je, da je simpatično, kako se trudijo, a da jih ima sama vseeno več kot vsi trije skupaj. Na koncu monologa se je nekoč bollywoodska in sedaj hollywoodska zvezdnica dotaknila tudi vseh medijskih govoric o njeni nosečnosti. “Res je, z Nickom pričakujeva… da se bova nocoj napila in jutri zjutraj poleževala v postelji.”