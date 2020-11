Priyanka Chopra pojasnila držo rok na lepotnem izboru

Priyanka Chopra, poročena Jonas, je bila stara komaj 18 let, ko so jo leta 2000 na lepotnem tekmovanju okronali za najlepšo na svetu. Čeprav je na prvi pogled bilo videti, da vse poteka brezhibno, pa temu ni bilo tako.

38-letnica je v novem intervjuju spregovorila, kako se je med lepotnim izborom trudila, da bi se izognila polomiji, saj je imela težave z obleko.

"Leto 2000 in zmaga na izboru za Miss sveta, obleka je bila prilepljena name. Ko sem na koncu zmagala, sem se že toliko znojila, ker je bilo tako stresno, da se je cel trak odlepil," je Priyanka povedala za ''People in 10''.