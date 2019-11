Priyanka Chopra pred prvo obletnico poroke soproga presenetila s kužkom

37-letna Priyanka Chopra in njen 10 let mlajši soprog Nick Jonas bosta 1. decembra letos praznovala prvo obletnico poroke. Še pred tem posebnim trenutkom se je Chopra odločila soprogu podariti nekaj, kar si je želel že dlje časa: štirinožnega kosmatinca. Medtem ko je spal, se je s kužkom približala njuni zakonski postelji in posnela prizor, ko je kosmatinec skočil k Nicku in ga zbudil.