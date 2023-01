Priyanka Chopra priznala, da imata z Nickom Jonasom enaki tetovaži

Priyanka Chopra ima na svojem telesu sicer malo tetovaž, ki tudi niso pretirano vpadljive, a ima prav vsaka določen pomen. "Za ušesi imam okvirček in kljukico. Moj mož ima takšno tetovažo na rokah," je v kratkem video intervjuju za revijo Vogue razkrila igralka in tako prvič spregovorila o tetovaži, ki si jo deli z možem Nickom Jonasom .

"Tetovaži sta nastali, ko me je zasnubil. Rekel mi je, da sem obkljukala vse njegove okvirčke in če bi si želela obkljukati še enega," je priznala igralka. Obrazložila je še pomen ostalih tetovaž. "Na roki imam rokopis svojega očeta, na katerem piše "Očkova mala punčka". Na gležnju imam tri različne tačke svojih treh psov, pod roko pa imam zemljevid sveta. Ko jo postavim ob telo, imam Indijo točno ob svojem srcu," je iskreno spregovorila 40-letnica.

Ena izmed najpomembnejših oseb v njenem življenju, enoletna hči Marli , ki sta jo lani z možem dobila s pomočjo nadomestne matere, še nima svoje telesne poslikave. "Najina hči je najlepše darilo, ki sva ga kadar koli prejela," je o dojenčici povedala Priyanka in dodala, da je obkrožena z ogromno ljubezni, a da je neverjeten občutek, ko potrebuje samo mamino ljubezen.

Zvezdnica in 30-letni pevec skupine Jonas Brothers, ki sta poročena od decembra 2018, o svoji ujemajoči se tetovaži do sedaj še nista spregovorila javno, so pa opazne na več fotografijah. Nick ima poleg žene ujemajočo se tetovažo tudi z bratom Joejem, saj sta se leta 2016 odločila za simbol puščice, ki kažeta ena na drugo, če stojita skupaj. Poleg tega ima pevec na telesu simbole, ki opisujejo njegovo vero v boga, na podlakti pa besedo usmiljenje.