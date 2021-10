Priyanka Chopra prost dan izkoristila za uživanje na jahti

Zvezdnico smo nazadnje lahko videli v dveh filmih The White Tiger in We Can Be Heroes. Njeni prihajajoči projekti vključujejo poseben nastop v filmu Matrix 4: Resurrections in vlogo v romantični komediji Text For You. Napovedala pa je še, da se bo vrnila v bollywoodski svet, in sicer bo zaigrala v filmu Jee Le Zaraa, skupaj z Alio Bhatt in Katrino Kaif.