Priyanka: Režiser me je nekoč prosil, naj razmislim o lepotnih popravkih

Priyanka Chopra je v avtobiografiji Unfinished (Nedokončano, op. p.) razkrila podrobnosti svojega življenja."V knjigi opisujem tudi snemanje filma, ki sem ga zapustila zaradi režiserja, ki je imel neprimerne komentarje. Bilo je na začetku moje kariere, a do zdaj nikoli nisem povedala, zakaj sem snemanje filma zapustila. Nikoli nisem imela poguma, da bi se postavila zase in si priznala, kaj se mi je zgodilo. Prevečkrat sem slišala, da sem nova v tej panogi in si ne želim uničiti ugleda zaradi povzročanja težav. Potem bi vsi govorili, da je z mano težko delati. Vem, da te besede ženske v filmski industriji velikokrat slišijo."