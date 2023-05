Priyanka Chopra: Režiser me je nekoč želel videti v perilu

"To se je zgodilo leta 2002 ali leto pozneje," je za The Zoe Report povedala Priyanka Chopra, ki se je spomnila začetkov igralske kariere v Bollywoodu, in nadaljevala: "Bila sem pod krinko, zapeljevala sem nekega moškega, ker to pač dekleta pod krinko počno, ob tem pa sem morala slačiti vsak kos oblačila posebej. Na sebi sem želela imeti več plasti oblačil, režiser pa je to zavrnil, ker me je želel videti v spodnjem perilu, in ob tem dodal, da je to razlog, da bodo ljudje prišli pogledat film."