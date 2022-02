Priyanka Chopra se je po rojstvu otroka vrnila na Instagram

Čeprav so mnogi upali, da bo Priyanka sporočila hčerkino ime ali mogoče celo delila hčerkino prvo fotografijo, so se zmotili. Slavna mamica se je na Instagram vrnila z dvema fotografijama svojega obraza, ki ju je posnela v vzvratnem ogledalu. Medtem ko na prvi fotografiji gleda v kamero na svojem telefonu, na drugi pozira s črnimi sončnimi očali.

39-letna Priyanka Chopra in 29-letni Nick Jonas sta bila presrečna, ko sta 21. januarja na svojih profilih na Instagramu naznanila novico o rojstvu njunega prvega otroka in razkrila, da sta dojenčka dobila s pomočjo nadomestne mame.

"Oba si resnično želita postati starša," je pred tem za People povedal vir blizu para. "Sta več kot presrečna."

"Nick in Priyanka sta si že nekaj časa želela otroka," je še dodala dobro obveščena oseba blizu njiju.

"To je srečen čas za vse. Nick in Priyanka sta zagotovo pripravljena na ta novi izziv v svojih življenjih. To je nekaj, kar sta si oba želela," je povedal vir blizu glasbenikove ekipe. "Zdaj je njun čas in ne bi mogla biti bolj pripravljena na vzgojo otroka."