Priyanka Chopra utišala govorice o razhodu z možem Nickom Jonasom

Da so govorice le govorice, je tokrat potrdila Priyanka Chopra . Zvezdnica, ki je od leta 2018 poročena s pevcem Nickom Jonasom , je s komentarjem pod videoposnetkom deset let mlajšega moža pomirila oboževalce, da je njen zakon še zmeraj srečen.

"Pravkar sem umrla v tvojih rokah," je pod videoposnetkom Nicka med vadbo v telovadnici zapisala zvezdnica in s tem zanikala govorice, da se z možem razhajata. Par sicer ne skriva naklonjenosti drug do drugega, to pa si izkazujeta tudi z objavami in komentarji na družbenih omrežjih.

Da je Chopra na družbenih omrežjih odstranila oba priimka, so najprej opazili njeni oboževalci, to pa je takoj sprožilo ugibanja in govorice, da v zakonu Chopra-Jones ni vse v najlepšem redu. Zakaj se je igralka odločila za ta korak, ni znano. Zvezdniški par je pred kratkim v svojem novem domovanju prvič praznoval praznik luči oziroma divali. Gre za indijski praznik, ki ga praznujejo hindujci, džaini, sikhi in nekateri budisti. Pri praznovanju so se jima pridružili tudi slavni prijatelji, med njimi Chrissy Teigen in John Legend.