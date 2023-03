Priyanka Chopra užaljeno: Dejali so mi, da nisem primerna za model

Svet zabave je za ženske mnogokrat veliko hujši kot moške, saj morajo slediti določenim lepotnim standardom, če želijo dobivati vloge in ponudbe za delo. Kljub temu, da se tega pritiska zaveda že od začetka svoje kariere, je Priyanka Chopra pred kratkim priznala, da jo je močno prizadelo, ko so ji dejali, da ni primerna za model. Mere njenega telesa namreč ne ustrezajo smernicam, ki jim sledijo v Hollywoodu, kar je zvezdnico tako razžalostilo, da ni mogla zadrževati solz.

"Rekli so mi, da nisem primerna za model," je pred kratkim za revijo People razkrila Priyanka Chopra. "Prevelika sem, moje mere ne ustrezajo smernicam, ki jim sledijo v Hollywoodu," je še dodala manekenka, ki je leta 2000 zmagala na tekmovanju za Miss sveta, a vseeno jasno nasprotuje nerealnim lepotnim pričakovanjem.

icon-expand Priyanka Chopra je priznala, da jo je prizadelo, ko so ji dejali, da ni primerna za model. FOTO: Profimedia

Zvezdnica je priznala, da se zaveda pritiskov v svetu zabave, a da so jo te besede vseeno prizadele. "Bila sem užaljena. To sem povedala tudi svoji družini in jokala svojemu možu. Zelo slabo sem se počutila zaradi dejstva, da so moje telo označili za neprimerno," je še razkrila in dodala, da se je obenem počutila osramočeno.

40-letna igralka je sicer poudarila, da to ni prvič v njeni karieri, da bi ji nekdo povedal nekaj, kar si ni želela slišati. "Pritiski so pri mojem delu zelo močni, imeti moraš trdo kožo," je prepričana, a boli jo, da ljudje včasih pozabijo, da si tudi ti samo človek. "Ljudje zelo grdo govorijo o tebi in tvoji družini. To je grozen občutek," je še dejala v enem izmed intervjujev.