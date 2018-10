Priznal, da je po orgijah z več ženskami ostal brez energije

"Zgodilo se je nekajkrat, z ali brez Grace. Včasih je pripeljala prijateljico, jaz pa sem moral vstati naslednji dan in iti na delo. Bilo je tudi po štiri ali pet deklet. Bilo je super v teoriji, a če se moraš zbuditi in tepsti s Sylvestrom Stallonom, potem morda ni najboljša ideja," je povedal za britanski The Sun.

Legenda akcijskih filmov, mišičasti Šved Dolph Lundgren , ki bo novembra dopolnil 61 let, je razkril nekaj podrobnosti o norih osemdesetih, ko je bil skupaj z desetletje starejšo temnopolto tigrico, modno ikono in pevko Grace Jones . Priznal je, da sicer nikoli ni bilo dolgočasno, a da to ni bila vedno dobra stvar.

Lundgren je bil sprva Gracein telesni stražar, nato je ob njej zaigral v bondiadiOd tarče do smrti, zatem pa je uspešno zaigral boksarja Ivana Draga v četrtem Rockyju. Takoj, ko sta oba zaslovela, pa je njuna zveza začela razpadati. Je pa zvezdnik tudi priznal, da so bili to časi, ko so bili vsi bolj sproščeni glede drog.

"V njenih krogih so vsi jemali kokain, krek ali kadili marihuano. Sam o drogah nisem imel pojma, sem samo treniral. A to je bilo prej, preden so droge postale grožnja družbi, ko so se zgolj bogati ljudje zabavali v Studiu 54. Niso vlamljali v avte, kradli ali se pobijali med seboj, zato ni bilo nobenemu kaj dosti mar. Droge si v 80. letih lahko jemal v restavracijah v New Yorku, pa je bilo vse v redu, tudi natakarjem,"se je starih dobrih časov za omenjeni tabloid spomnil Lundgren.