Priznal obsedenost s spolnostjo: Prvo orgijo sem doživel pri 13 letih

Ameriški glasbenik ASAP Rocky, ki je 3. oktobra praznoval svoj 31. rojstni dan, je v nedavnem intervjuju priznal svojo obsedenost s spolnostjo. V isti sapi je dodal, da se svojega priznanja ne sramuje in svoj odnos do žensk razložil z besedami: ''Ne maram kompliciranja, veliko ljubše mi je, če s punco pokadiva kvalitetno marihuano in se zabavava.''

Zvezdnik, ki je bil v preteklosti v razmerjih z mnogimi slavnimi ženskami – nazadnje se je videval s članico klana Kardashian, manekenkoKendall Jenner, je povedal, da je neodvisnim ženskam precej težko najti enakopravne partnerje, ki se zaradi njihove moči ne počutijo ogrožene. ''Poznam veliko močnih, uspešnih žensk, ki nikakor ne najdejo primernega partnerja, ker se številni ustrašijo njihove nadvlade – tudi v postelji. Zato se spečajo z mano ... Pri meni takoj vedo, na čem so in da jih ne bom prizadel.''

ASAP je priznal, da mu 'trojčki' niso nič tujega in dodal, da je doživel tudi kaj bolj kontroverznega. ''Ne sramujem se svojega priznanja, takšen sem že od zgodnjega najstništva. Svoje srce nosim na dlani in nikoli ne bi priznal nečesa, česar bi se sramoval. Svojo prvo orgijo sem doživel že veliko prezgodaj, pri 13 letih. Kasneje jih je sledilo mnogo. Veliko žensk pride k meni, včasih jih med spolnim aktom tudi fotografiram ... Glede tega nimam nobenih zadržkov.''

Kljub temu, da je 31-letnik priznal svojo obsedenost s spolnostjo in pogosto menjavanje partneric, pa je dodal, da verjame v monogamno zvezo.