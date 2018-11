Priznala, da ni bilo lahko odraščati ob slavni mami

Zoe Kravitz, hči glasbenikaLennyja Kravitza in igralke Lise Bonet, se je rodila v njunem šestletnem zakonu leta 1988. Ko sta se ločila, je Zoe živela z mami, oba pa sta poskrbela, da ni bila razvajena. Ko je bila stara 11 let, je nekaj časa živela tudi pri slavnem očetu, a to, da je bil ta velika zvezda, ji ni bilo najbolj po godu: "Si lahko kdaj malce bolj v ozadju? Če drugega ne, obleci vsaj srajco ..." se je v intervjuju o svojem očetu pošalila 29-letna igralka.

Priznala je tudi, da ni bilo lahko odraščati s slavno mamo, ki je mnogim ostala v spominu kot Denise Huxtable iz serije Cosby. "Imela sem zelo težko obdobje med letoma 16 in 18 let ... Nisem se imela preveč rada. Moja mami je čudovita ženska, zaradi tega priznam, sem se obremenjevala s tem, kako sem videti jaz." Dodala je tudi, da se zagotovo ni počutila tako 'kul', kot sta njena starša: "Ker sta oba tako 'kul', jaz pa nisem, sem dobila občutek, da sem jaz vredna manj. Ta misel me je zelo dolgo spremljala."

Priznala pa je tudi, da se je kar nekaj časa borila tako z anoreksijo kot bulimijo. "Ni šlo za slavo, toda bila sem prisotna v tem svetu, videla ta svet, vseeno sem čutila pritisk."

Zoe trenutno igra filmu Magične živali: Grindelwaldova hudodelstva, mnogi so jo opazili tudi v črni komediji Majhne laži. Prvič pa je nase opozorila v filmu 2011 Yelling to the Sky, ko je upodobila težavno najstnico in dobila veliko pozitivnih komentarjev s strani filmskih kritikov.