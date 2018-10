Priznala, da so jo grde opazke prizadele

A kljub temu je priznala, da so jo pred časom prizadele besede nekaterih oboževalcev. Njena nečakinja – prav tako igralka Emma Roberts (hčerka Erica Robertsa), je na Instagramu objavila fotografijo, na kateri sta igrali karte, in mnogi oboževalci so se obregnili ob to, kako je videti: "Ko je pred časom moja nečakinja Emma objavila neko fotografijo, sem pomislila, kako je biti mlada oseba v današnji družbi. Nek konec tedna je Emma prespala pri meni. Ko se je zbudila, sva spili čaj in igrali karte, bilo je res lepo jutro ... Čez nekaj dni je objavila fotografijo tega jutra. In ljudem se je zdelo zelo pomembno, da komentirajo, kako sem na tej fotografiji videti grozno - da se ne staram dobro, da sem videti kot moški ter vprašali Emmo, zakaj je sploh objavila tako grdo fotografijo. Bila sem presenečena nad svojim odzivom. Sem 50-letna ženska, ki se dobro pozna, a vseeno so me opazke prizadele. Razžalostilo me je, da ljudje niso videli, kaj je bistvo fotografije–kako prisrčna je, kako iz nje sije veselje. Pomislila sem, kako zelo bi me šele prizadelo, če bi bila stara 15 let ..."