Priznana znamka v čast Dončiću 'spremenila' hollywoodski znak

V oglasu so namreč spremenili enega najbolj znamenitih napisov, in sicer hollywodski znak, ki stoji na griču mesta. Dve črki l v znaku so zamenjali s številko 77, ki tudi zdaj krasi Lukov dres. Oglas se konča z napisom"Čas je za predstavo!", kar označuje začetek nove dobe za Dončića. 25-letnik je že na prvi tekmi, ki je potekala v Crypto.com Areni, slavil. Svoje nasprotnike Utah Jazz so Lakers premagali z izidom 132-113.

Za Ljubljančana sta v prvih vrstah navijali njegovi dekleti, zaročenka Anamaria Goltes in hčerka Gabriela , tekmo pa so si prišli ogledat tudi številni slavni, med drugim pevka Adele , igralec Will Ferrell in nekdanji košarkar Dirk Nowitzki .

Spomnimo, zvezdnika je v začetku meseca presenetila novica, da se je moštvo Dallas Mavericks, za katerega je igral od leta 2018, odločilo za menjavo. Na konferenci, ki je potekala 6. februarja, je povedal, da mu vse novice in dvomi nekaterih ob menjavi vlivajo še dodatno motivacijo. "V življenju so me spraševali veliko in velikokrat," je dejal Dončić po poročanju The Athlete Lifestyle in dodal: "To je samo še en motiv, da sem bolj pripravljen zase in preprosto uberem drugo pot, vendar so me veliko spraševali. To je služba, to je posel in preprosto sem vesel, da sem tukaj. Igranje košarke je vse, kar si želim."