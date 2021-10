Prodaja R. Kellyjevih fonogramov narasla za petsto odstotkov

Pred dnevi je porota razglasila svojo odločitev in pevca R. Kellyja spoznala za krivega spolnega izkoriščanja, podkupovanja, izsiljevanja in spolnih zlorab petih žrtev. A čeprav gre za težke obsodbe, pevec pa zadnji dve leti preživlja v zaporu, sta se mu zločin in medijska pozornost splačala. Nekdaj znani pevec je namreč pred časom skoraj bankrotiral, zaradi močno povečane prodaje fonogramov pa si bo njegov bančni račun lepo opomogel.

Novica, da je z R. Kellyjevo obtožbo narasla prodaja njegovih fonogramov, je vsekakor presenetljiva, zlasti ker prihaja le nekaj dni po tem, ko je spletna platforma YouTube umaknila dva njegova kanala. Še bolj presenetljivo pa je dejstvo, da se je prodaja njegovih albumov povečala za kar 517 odstotkov, narašča pa tudi število predvajanj njegovih hitov na platformah s pretočno glasbo.

icon-expand R. Kelly FOTO: Profimedia

54-letnega glasbenika so pred dnevi na newyorškem sodišču spoznali za krivega zločinov zoper pet žrtev, v tednu po njegovi obsodbi pa je večje presenečenje novica, da so ljudje znova odkrili njegovo glasbo. Platforme za predvajanje na zahtevo so tako zabeležile kar 22-odstotno rast, ogled videoposnetkov pa se je povečal za 23 odstotkov v primerjavi s preteklimi tedni. Gre za občutno rast predvajanja njegove glasbe, ki jo sicer beležijo že vse leto 2021 oziroma odkar je R. Kelly v središču pozornosti zaradi sojenja.

Njegovi hiti so bili predvajani večkrat kot v vsem letu 2017, preden se je začelo sojenje. In kljub krutostim, katerih so ga javno obtožile žrtve, njegova glasba znova dobiva poslušalce. "Leta 2017 so platforme za pretočno glasbo beležile okrog 5,4 milijona predvajanj na teden, letos pa je ta številka narasla na 6,4 milijona," piše Rolling Stone. Njegova glasba je še vedno dostopna na praktično vseh glasbenih platformah, le Google se je zaradi svoje politike in pevčevih obtožb odločil omejiti dostopnost njegove glasbe, zato so zaprli dva njegova kanala.