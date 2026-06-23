Prodaja se razkošna vila legendarnega glasbenega producenta Quincyja Jonesa

Dom legendarnega glasbenega producenta Quincyja Jonesa je znova na trgu. Luksuzna posest je naprodaj za približno 30 milijonov evrov. Kljub temu da gre za eno najbolj spektakularnih zasebnih posesti v prestižni losangeleški soseski Bel Air, vila tudi po več kot letu dni ni našla kupca. Družina je zato ceno precej znižala s prvotne, ki je znašala okrog 55 milijonov evrov.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Razkošna vila pokojnega Quincyja Jonesa Profimedia

Razkošna vila pokojnega Quincyja Jonesa Profimedia

Razkošna vila pokojnega Quincyja Jonesa Profimedia

Razkošna vila Quincyja Jonesa Profimedia







Rezidenca družine Jones, ki jo je glasbenik zasnoval povsem po svojih željah, stoji na več kot dveh hektarjih zemljišča in ponuja približno 2300 kvadratnih metrov bivalnih površin. V njej je pet spalnic in kar 17 kopalnic, obiskovalce pa ob vstopu pričaka mogočna osrednja kupola z velikim atrijem. Posest se ponaša tudi z bazenom, osvetljenim teniškim igriščem, zasebnim kinom, umetniško galerijo, vinsko sobo in profesionalnim snemalnim studiem.

Quincy Jones je zemljišče kupil že leta 1972 za približno 200 tisoč dolarjev. Skupaj s prijateljem in arhitektom Geraldom "Jerryjem" Allisonom je nato desetletja razvijal in dopolnjeval posestvo, kjer je živel vse do svoje smrti novembra 2024.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Quincy Jones na slovesnosti pred Kitajskim gledališčem Profimedia

Quincy in Rashida Jones pred Kitajskim gledališčem Profimedia

Quincy Jones na slovesnosti pred Kitajskim gledališčem Profimedia

Quincy Jones na slovesnosti pred Kitajskim gledališčem Profimedia

Quincy Jones na slovesnosti pred Kitajskim gledališčem Profimedia









Njegova hči Rashida Jones je ob prodaji povedala, da je bil dom odsev očetove brezmejne domišljije in ustvarjalnosti. Družina si po njenih besedah želi, da bi novi lastnik v hiši ustvaril nove spomine in nadaljeval zgodbo slavne rezidence.