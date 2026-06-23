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Prodaja se razkošna vila legendarnega glasbenega producenta Quincyja Jonesa

Los Angeles, 23. 06. 2026 11.16 pred 54 minutami 2 min branja 1

Avtor:
A. P.
Quincy Jones na slovesnosti pred Kitajskim gledališčem

Družina slovitega Quincyja Jonesa luksuzno posest, na kateri je glasbenik živel več kot pet desetletij, prodaja za približno 30 milijonov evrov. Razkošna vila je bila producentov dom, pa tudi kraj, kjer je ustvarjal in gostil največja imena glasbene industrije.

Dom legendarnega glasbenega producenta Quincyja Jonesa je znova na trgu. Luksuzna posest je naprodaj za približno 30 milijonov evrov. Kljub temu da gre za eno najbolj spektakularnih zasebnih posesti v prestižni losangeleški soseski Bel Air, vila tudi po več kot letu dni ni našla kupca. Družina je zato ceno precej znižala s prvotne, ki je znašala okrog 55 milijonov evrov.

Rezidenca družine Jones, ki jo je glasbenik zasnoval povsem po svojih željah, stoji na več kot dveh hektarjih zemljišča in ponuja približno 2300 kvadratnih metrov bivalnih površin. V njej je pet spalnic in kar 17 kopalnic, obiskovalce pa ob vstopu pričaka mogočna osrednja kupola z velikim atrijem. Posest se ponaša tudi z bazenom, osvetljenim teniškim igriščem, zasebnim kinom, umetniško galerijo, vinsko sobo in profesionalnim snemalnim studiem.

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Quincy Jones je zemljišče kupil že leta 1972 za približno 200 tisoč dolarjev. Skupaj s prijateljem in arhitektom Geraldom "Jerryjem" Allisonom je nato desetletja razvijal in dopolnjeval posestvo, kjer je živel vse do svoje smrti novembra 2024.

Njegova hči Rashida Jones je ob prodaji povedala, da je bil dom odsev očetove brezmejne domišljije in ustvarjalnosti. Družina si po njenih besedah želi, da bi novi lastnik v hiši ustvaril nove spomine in nadaljeval zgodbo slavne rezidence.

Razlagalnik

Quincy Jones je bil eden najvplivnejših glasbenih producentov, skladateljev in aranžerjev v zgodovini popularne glasbe. Sodeloval je z največjimi imeni, kot so Frank Sinatra, Ray Charles in Michael Jackson, pri čemer je produciral Jacksonove ikonične albume, vključno s 'Thrillerjem', ki velja za najbolje prodajani album vseh časov. Njegovo delo je preseglo žanrske meje, saj je ustvarjal vse od jazza in popa do filmske glasbe, za kar je prejel rekordno število nominacij za nagrado grammy.

Bel Air je ena najbolj ekskluzivnih in premožnih stanovanjskih sosesk v Los Angelesu, ki skupaj z Beverly Hills in Holmby Hills tvori tako imenovani 'platinasti trikotnik'. Soseska je znana po svoji zasebnosti, razkošnih vilah, bujni vegetaciji in dejstvu, da je že desetletja dom najvidnejših hollywoodskih zvezdnikov, poslovnežev in vplivnih osebnosti, kar ji daje status simbola prestiža in visokega družbenega položaja.

Rashida Jones je priznana ameriška igralka, scenaristka in producentka, hči Quincyja Jonesa in igralke Peggy Lipton. Najbolj je poznana po svojih vlogah v priljubljenih televizijskih serijah, kot sta 'Parks and Recreation' in 'The Office'. Poleg igralske kariere je uspešna tudi kot ustvarjalka dokumentarnih filmov, med drugim je režirala dokumentarec o svojem očetu z naslovom 'Quincy', ki razkriva njegovo bogato življenjsko pot in glasbeno zapuščino.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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devlon
23. 06. 2026 12.05
keratoza na dlaneh..
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