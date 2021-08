Prodana hiša, v kateri je umrl Kurt Cobain

Kurt Cobain in Courtney Love.

Cobainovo truplo so v hiši odkrili po tem, ko si je 5. aprila 1994 vzel življenje, star je bil 27 let. Tri leta za tem se je v hišo preselil ravno Walter z družino, v nepremičnini zgodovinske vrednosti pa je ostal kar 23 let. Na trgu jo je potencialnim kupcem ponudil leta 2019, pri čemer je postavil dokaj visoko ceno, zanjo je namreč zahteval 6,4 milijona evrov.