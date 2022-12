Producent filma Pirati s Karibov: Želel bi si še sodelovati z Johnnyjem Deppom

"Z veseljem bi ponovno sodeloval z njim. Je moj prijatelj in odličen igralec. Žal mi je, da dogajanje v osebnem življenju vpliva na naše delo," je pred kratkim za The Hollywood Reporter dejal Jerry Bruckheimer, producent filmov Pirati s Karibov. "Lika kapitana Jacka Sparrowa se ne da ubiti, poskušali smo, a ni uspelo," je še priznal in s tem namignil, da bi se Johnny Depp lahko vrnil v vlogi priljubljenega lika.