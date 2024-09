Producent Harvey Weinstein se v New Yorku sooča z novimi obtožbami

Hollywoodski producent Harvey Weinstein se sooča z novimi obtožbami, so sporočili tožilci. Podrobnosti obtožnice ne bodo razkrite, dokler se ne bo pojavil na sodišču, kjer bo uradno obtožen 18. septembra, so dodali. Tožilci na Manhattnu so pred kratkim na zaslišanju na sodišču povedali, da imajo dokaze še o treh obtožbah proti Weinsteinu. V začetku tega tedna so 72-letnika odpeljali v newyorško bolnišnico na nujno operacijo srca. V mestu pa že čakajo na ponovno sojenje, potem ko je prizivno sodišče letos razveljavilo njegovo obsodbo zaradi posilstva in spolnega napada iz leta 2020.