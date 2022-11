Producent nesramen do Sienne Miller, ko je prosila za pravično plačilo

Britanska igralka je neprijetno izkušnjo opisala kot ključni trenutek v svoji karieri, ko se je zavedala, da ima vso pravico, da je za svoje delo plačana enako kot soigralci. Dodala je, da do producenta in celotne produkcije ni želela biti nesramna, po prošnji za povišico pa se je počutila neprijetno in osramočeno. Zvezdnica v intervjuju sicer ni razkrila, o kateri predstavi je govorila, je pa v svoji igralski karieri nastopila zgolj v dveh broadwayskih predstavah: Cabaret (2014) in After Miss Julie (2009).

V podobni situaciji se je 40-letna igralka znašla leta 2019, ko je zaigrala v kriminalki 21 mostov skupaj s pokojnim Chadwickom Bosemanom. Ko je Millerjeva opazila očitno razliko med njunima plačama, se je igralec strinjal, da njegovo plačo znižajo in zvišajo igralkino – njegovo gesto je Sienna v intervjuju opisala kot izjemno. "To mi je veliko pomenilo. Po koncu snemanja je prišel do mene in mi dejal: 'Plačali so te toliko, kot si zaslužiš,'" se je dejanja spominja Sienna in dodala, da je bila to najbolj presenetljiva stvar, ki jo je doživela v zabavni industriji, kjer redko srečaš moškega, ki se vede tako spoštljivo.