Producenti šova Ellen DeGeneres obtoženi spolnih prestopkov

Kar 36 nekdanjih zaposlenih v šovu Ellen DeGeneresje spregovorilo o domnevnih incidentih, nadlegovanju in spolnih prestopkih vodilnih producentov priljubljene oddaje. Glavni pisec in izvršni producent Kevin Leman je spolno nadlegoval nekdanje člane osebja na službeni zabavi, se neprimerno dotikal asistenta iz produkcije in otipaval še drugega asistenta v avtu ter na neprimeren način to osebo komentiral v pisarni. Leman je svoja dejanja že zanikal in povedal, da se stvari niso dogajale, saj v sedemnajstih letih dela v oddaji The Ellen DeGeneres show ni s strani kadrovske službe prejel nobenega opozorila ali pritožbe.