Produkcijsko podjetje filma Rust čaka 'najvišja možna finančna kazen'

V ostrem poročilu o smrtnem streljanju je navedeno, da je podjetje "vedlo, da se na snemanju ne upoštevajo varnostni postopki pri uporabi strelnega orožja," a da je ob tem pokazalo "preprosto brezbrižnost do varnosti zaposlenih". Pri tem so v poročilu odgovorni navedli tudi ostale varnostne napake, ki so bile v nasprotju s standardnimi industrijskimi protokoli, vključili pa so tudi pričanja vpletenih, ki trdijo, da menedžerji produkcije tudi po nesreči, v kateri je bil poleg ene smrtne žrtve ranjen tudi režiser filma Joel Souza, niso storili dovolj za rešitev problema.

Sekretar kabineta ministrstva za okolje Nove Mehike James Kenney je ob izdaji poročila za medije povedal, da je bilo pri vodstvu produkcijskega podjetja storjenih več napak ter da obstaja "več kot dovolj dokazov, ki kažejo, da v primeru sledenja standardnim industrijskim praksam do usodnega streljanja ne bi prišlo. Z našo preiskavo smo ugotovili, da so bili neuspehi produkcije resni in namerni."

Baldwin, ki je s pištolo rokoval v sklopu vaje za prihajajoče snemanje, je takoj po dogodku dejal, da je verjel v varnost orožja ter da ne razume, kako je na setu prišlo do uporabe pravega streliva. Ob tem je pomembno omeniti, da se je igralec pri filmu podpisal tudi kot eden od producentov.