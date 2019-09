Profesionalni fotograf toži Gigi Hadid zaradi kršenja avtorskih pravic

Gigi Hadid in Zayn Malik sta bila skupaj od leta 2015 in sta se razšla lani.

O'Neil je pred kratkim na južnem okrožnem sodišču v New Yorku vložil tožbo proti manekenki, kjer jo obtožuje kršenja avtorskih pravic. V dokumentih s sodišča, ki so jih pridobili pri E! News je navedeno: "Ta ukrep izhaja iz nedovoljenega razmnoževanja in javnega prikazovanja avtorske fotografije angleškega pevca in tekstopisca Zayna Malika, ki je last O'Neila, newyorškega profesionalnega fotografa."