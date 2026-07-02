Projekcije slovenskih LGBT filmov tudi v Riu de Janeiru

Vmes je osebna pripoved o začetkih zavedanja nebinarne spolne identitete in razmišljanje o izkušnji nasilja in samoosvoboditve, so o filmu zapisali v Kinodvoru. Film iz leta 2021 je tudi prejemnik nagrade rožnati zmaj na Festivalu LGBTfilma v Ljubljani. V štiriminutnem filmu Marjetica v postelji , ki je izšel leto pozneje, pa lastnici graščine igrata skrivnostno igro, v kateri mečeta črne kroglice v čarobni stroj. Navajeni sta zmagovati, a tokrat je drugače.

Film Kam zginevamo lezbijke, ko ostarimo iz leta 2023 po opisu Slovenske kinoteke na poetičen in angažiran način skozi zgodbi dveh protagonistk preizprašuje obdobje starosti; kako jo kot lezbijki doživljata in kako se spreminja njun odnos do časa? Kakšno je staranje na obrobju in v sami lezbični skupnosti? Film je začel nastajati na delavnici na Festivalu LGBTfilma v Ljubljani leta 2022.

V kratkem filmu Trije, ki ima prav tako letnico 2023, pa kvir devetnajstletna Ljubljančanka Klara preživlja zadnjo poletno noč pred selitvijo na študij v tujini s svojima prijateljema Nejlo in Larsom. "Trije so oda ljubljanski kvir sceni, mladostniški ljubezni in tistemu zadnjemu poletju pred začetkom odraslosti," piše na Bazi slovenskega filma.

Kot so sporočili iz Škuca, se bo filmskih projekcij v Riu de Janeiru udeležil predstavnik Festivala LGBTfilma v Ljubljani Aleš Zobec, ki bo filme uvedel in tudi predstavil delovanje festivala. Sodeloval bo tudi na okrogli mizi o festivalih s tovrstno tematiko in pri izboru brazilskih kratkih filmov, ki jih bodo v decembru predstavili v Ljubljani.

Na mednarodnem filmskem festivalu v Riu de Janeiru bodo v različnih sklopih predvajali 25 celovečernih filmov in 190 kratkih filmov. Med posebnimi nacionalnimi sklopi so poleg slovenskega še španski, francoski, italijanski, ukrajinski, tunizijski in norveški.

Kot so zapisali pri društvu Škuc, Festival LGBTfilma v Ljubljani zadnja leta vzpostavlja tesne vezi s sorodnimi festivali po svetu, kjer poleg festivala predstavlja tudi slovenske filme z LGBTvsebinami, obenem pa tuji festivali pripravijo svoje izbore za ljubljanskega.

Tako so denimo leta 2023 v Seulu predvajali slovenske kratke filme in dokumentarec LGBT_SLO_1984. Konec letošnjega junija pa si je občinstvo na festivalu Something like a Film Festival v Katmanduju ogledalo kratki dokumentarni film Razcepljene konice Hannah Koselj Marušič, nagrajeni animirani film o popotnici in pisateljici Almi Karlin z naslovom Alma, Neuklonljiva ženska avtorjev Huiqiun Wang in Andreja Kamnika ter nizozemsko-slovensko koprodukcijo v treh delih Iztoka Klančarja z naslovom Remembering the Nights in Safe Haven.