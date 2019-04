Proslavila 23. obletnico zakona: zaradi starostne razlike številni dvomili v njuno razmerje

Igralec Hugh Jackman in njegova soproga Debora-Lee Furness sta nedavno zaprla usta vsem kritikom, ki so dvomili v trajnost njunega razmerja. Pred kratkim sta namreč proslavila 23. obletnico zakona – številni pa so na začetku njunega razmerja napovedali, da se njun odnos ne bo obnesel zaradi velike starostne razlike: Deborra-Lee je namreč 13 let starejša od svojega soproga.