Prošnja Angeline Jolie zavrnjena, sodnik ostaja del procesa

Zakonca Jolie - Pitt, ki sta se po dveh letih zakona razšla septembra 2016, se na sodišču borita za uradno razvezo. Ker je igralka prepričana, da je sodnik v ločitvenem primeru pristranski, je na losangeleško sodišče naslovila prošnjo, v kateri je zahtevala njegovo izključitev iz sodnih postopkov. Sodišče je njeno prošnjo zavrnilo, na odločitev pa se igralka več ne more pritožiti.

Štiri leta po tem, ko se je zaključila skupna pot hollywoodskih zvezdnikov Angeline Jolie in Brada Pitta, pa njuno popotovanje do uradne razveze še vedno ni doseglo cilja. Igralka je prepričana, da je sodnik v primeru njune ločitve pristranski in da se je postavil na stran njenega nekdanjega partnerja. Pred kratkim je zato vložila uradno prošnjo, da se spornega sodnika odstrani s primera, ki se kljub vsemu premika proti končnemu rezultatu, sporazumni ločitvi.

Ločitvenemu postopku nekdanjega igralskega para ni videti konca, proces pa je ustavila tudi prošnja 45-letne zvezdnice.

Njena zahteva je bila zavrnjena, kot poročajo številne ameriške spletne strani, je sodišče presodilo, da sodnik v celotnem postopku ni ravnal pristransko, kot trdi zvezdnica, dejstva pa so razvidna iz sodnih spisov, posredovanih medijem. Novica o potezi Angeline Jolie je svet dosegla avgusta, ko je sodnika obtožila netransparentnih postopkov, med katerimi naj ne bi v celoti razkril svojega poslovnega odnosa s Pittovimi odvetniki.

Prošnja Angeline Jolie je bila zavrnjena, odločitev sodišča pa je dokončna.

45-letnica je v vlogi, ki jo je naslovila na višje sodišče v Los Angelesu, zahtevala, da je treba J. W. Ouderkirka umakniti iz ločitvenega postopka, saj naj ne bi bil popolnoma odkrit glede preostalih zadev, v katere je vpleten in vključujejo tudi Pittovo odvetnico Anne C. Riley. Sodišče je presodilo, da igralka nima nobene pravne podlage za tovrsten predlog, in vlogo nato zavrnilo. Na odločitev ni mogoče vplivati ter ob tem posledično ni možno vložiti vnovične pritožbe.

Ouderkirk, ki se je leta 2014 udeležil tudi poroke slavnega para, ki se je odvila v Franciji, je v preteklosti že zatrjeval, da bo v celotnem procesu popolnoma nepristranski. Pred časom je razložil tudi, da bo ločitveni proces trajal daljše obdobje, sam pa bo med tem sodeloval tudi pri drugih postopkih z odvetniki, odvetniškimi pisarnami in pričami, ki so prav tako vpletene v postopek ločitve Pitt - Jolie. Zanikal pa je tudi obtožbe, da glede svojega sodelovanja s Pittovo odvetnico ni bil iskren. Igralčevi odvetniki so potezo njegove nekdanje žene označili za 'transparentno, a taktično potezo'.