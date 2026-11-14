Prostitutko, s katero so ujeli Hugha Granta, išče policija

Divine Brown naj bi lastniku, od katerega najema stanovanje, povzročila za približno 450 evrov škode, trdi tožilstvo. Oktobra bi se zato morala osebno zglasiti pred sodnico, kjer bi se izrekla o krivdi, a tega ni storila. Sodnica Desiree S. Peagler je zato odredila nalog za njeno aretacijo, Daily Mail, ki je prvi poročal o tem, pa je Divine označil za begunko na begu, ko so z njo uspeli vzpostaviti stik, pa je dejala, da ni vedla, da bo aretirana.

Divine Brown in Hugh Grant sta bila aretirana leta 1995. FOTO: Profimedia

"Se šalite? O, ne. Takoj jih moram poklicati," je novinarju povedala Brown, ki je zaslovela leta 1995, ko ji je Grant v Los Angeelsu plačal 50 evrov za oralni spolni odnos v avtomobilu, pri tem pa so ga ujeli policisti. Oba sta bila aretirana, njuni fotografiji pa sta polnili naslovnice časopisov. Divine je dobila šestmesečno zaporno kazen zaradi nespodobnega vedenja v javnosti, z aretacijo pa je kršila pogojni izpust iz leta 1993, ko je bila obsojena prostitucije. Zvezdnik filma Pravzaprav ljubezen pa je moral plačati 907 evrov kazni in se udeležiti izobraževanja o širjenju spolno prenosljivih bolezni.

Divine Brown je škandal s Hughom Grantom dobro unovčila. FOTO: Profimedia