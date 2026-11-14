Prostitutko, s katero so ujeli Hugha Granta, išče policija

Divine Brown naj bi lastniku, od katerega najema stanovanje, povzročila za približno 450 evrov škode, trdi tožilstvo. Oktobra bi se zato morala osebno zglasiti pred sodnico, kjer bi se izrekla o krivdi, a tega ni storila. Sodnica Desiree S. Peagler je zato odredila nalog za njeno aretacijo, Daily Mail, ki je prvi poročal o tem, pa je Divine označil za begunko na begu, ko so z njo uspeli vzpostaviti stik, pa je dejala, da ni vedla, da bo aretirana.
"Se šalite? O, ne. Takoj jih moram poklicati," je novinarju povedala Brown, ki je zaslovela leta 1995, ko ji je Grant v Los Angeelsu plačal 50 evrov za oralni spolni odnos v avtomobilu, pri tem pa so ga ujeli policisti. Oba sta bila aretirana, njuni fotografiji pa sta polnili naslovnice časopisov.
Divine je dobila šestmesečno zaporno kazen zaradi nespodobnega vedenja v javnosti, z aretacijo pa je kršila pogojni izpust iz leta 1993, ko je bila obsojena prostitucije. Zvezdnik filma Pravzaprav ljubezen pa je moral plačati 907 evrov kazni in se udeležiti izobraževanja o širjenju spolno prenosljivih bolezni.
"Sinoči sem naredil nekaj popolnoma neumnega," je takrat dejal v izjavi za medije. "Prizadel sem ljudi, ki jih imam rad in osramotil ljudi, s katerimi delam. Za oboje mi je bolj žal kot lahko sploh povem," je še dodal. Grant je bil takrat v dolgoletni zvezi z igralko Elizabeth Hurley, ta pa mu je tudi v času škandala stala ob strani, a njuna zveza kljub temu ni vzdržala in sta jo leta 2000 po 13 letih prekinila.
Če je njemu incident škodil, pa je Brown od tega profitirala in zaslužila milijone. Sedaj že nekdanja spolna delavka je takrat za News of the World dejala, da naj bi britanski igralec fantaziral o tem, da bi imel spolne odnose s temnopolto žensko. Po aretaciji je delala v pornografski industriji, se udeleževala javnih dogodkov in kot model pozirala v spodnjem perilu.
Materi dveh otrok naj bi se življenje v zadnjih letih sicer spet spremenilo na slabše, saj se je iz Beverly Hillsa preselila v Atlanto, kjer najema sobo. Leta 2022 se je morala spoprijeti z obtožbami napada 13-letnega otroka, na sodišču pa se je dogovorila, da je kriva družiskega nasilja.
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