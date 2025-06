Protest Benečanov: Bezos pri nas ni dobrodošel

Bezos in Sanchez, ki sta se zaročila med dopustom v južni Franciji leta 2023, naj bi v zakonski stan skočila na beneškem otočku San Giorgio. Datum dogodka ni natančno znan - medtem ko naj bi se glede na nekatera poročila slavje začelo že 24. junija, drugi pravijo, da same poroke ne bo pred 28. junijem. Tudi glede ostalega dogajanja ni dosti znanega, čeprav v medije že dlje časa kapljajo govorice o slavnih udeležencih, med katerimi naj bi med drugim bile Katy Perry , Kim Kardashian , Oprah Winfrey in Ivanka Trump , in drugih podrobnosti.

A vsi v mestu se ne veselijo prihoda slavnega para in njunega številnega spremstva. V luči kritik prekomernega turizma so se v preteklih dneh zvrstili tudi protesti pod sloganom No Space for Bezos (Ni prostora za Bezosa). Aktivisti za 28. junij napovedujejo veliko zborovanje, v okviru katerega naj bi zasedli nekatere kanale in ulice.

V odgovor na kritike in številna ugibanja so šele nedavno mestne oblasti javnosti podale nekaj uradnih informacij – za goste je rezerviranih okrog 30 od skupno 280 vodnih taksijev, za dogodek pa bodo uporabljeni trije ali štirje hoteli. Prepričani so, da se bo slavje z okoli 250 gosti zlilo z dogajanjem v mestu, ki da zaradi tega ne bo občutilo nikakršnih motenj.