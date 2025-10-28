Svetli način
Tuja scena

Protestnik kralja Karla soočil z vprašanji o princu Andrewu

Staffordshire, 28. 10. 2025 09.45 | Posodobljeno pred 2 urama

R. M.
3

Britanska kraljeva družina se še naprej sooča s škandali, ki jih je povzročil princ Andrew. Tokrat so se s kraljem Karlom III. protestniki soočili med obiskom katedrale. Povprašali so ga, ali je vedel za prijateljevanje med princem in Jeffreyjem Epsteinom ter ali je vplival na policijo, da bi prikrila prinčevo ravnanje. Ostali udeleženci so se postavili kralju v bran.

Med obiskom katedrale je protestnik v ponedeljek verbalno napadel kralja Karla III. Na javnem dogodku ga je namreč spraševal o odnosu njegovega brata princa Andrewa s pokojnim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom, kako dolgo je vedel za njuno prijateljevanje in ali je prosil policijo, naj "prikrije" Andrewevo ravnanje, je poročal BBC.

Med vprašanji je bilo iz množice slišati tudi, ali naj poslanci in poslanke v parlamentu razpravljajo o kraljevi družini. 

Protest je naletel na glasno podporo kralju. Medtem ko ga je ena od udeleženk pozvala, naj molči, so ostali kralju namenili tri vzklike. Prav tako se kralj na obtožbe in provokacije ni odzval ter nadaljeval rokovanje z zbranimi.

Princ Andrew je že leta v nemilosti javnosti zaradi prijateljevanja s pokojnim spolnim prestopnikom Epsteinom, sodu pa je izbil dno neslavni intervju v BBC-jevi oddaji Newsnight, s katerim si je član britanske kraljeve družine želel oprati ime. Po tem se je princ Andrew umaknil iz javnosti, od leta 2021 pa nima več pravice uporabljati kraljevega naziva in ni več aktiven član kraljeve družine.

V sredini oktobra je princ sporočil, da se je po posvetovanju s kraljem odpovedal svojim častnim naslovom, ki jih je prejel po rojstvu. Tako denimo ni več vojvoda, še naprej pa ostaja princ, saj je naziv prejel ob rojstvu. Prestolonaslednik, princ William, naj bi si ob tem želel, da Andrewa izključijo iz vseh kraljevih javnih dogodkov, med drugim tudi prihodnjih kronanj.

kralj karel iii. princ andrew jeffrey epstein
