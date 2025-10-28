Protestnik kralja Karla soočil z vprašanji o princu Andrewu

Med obiskom katedrale je protestnik v ponedeljek verbalno napadel kralja Karla III . Na javnem dogodku ga je namreč spraševal o odnosu njegovega brata princa Andrewa s pokojnim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom , kako dolgo je vedel za njuno prijateljevanje in ali je prosil policijo, naj "prikrije" Andrewevo ravnanje, je poročal BBC .

Med vprašanji je bilo iz množice slišati tudi, ali naj poslanci in poslanke v parlamentu razpravljajo o kraljevi družini.

Protest je naletel na glasno podporo kralju. Medtem ko ga je ena od udeleženk pozvala, naj molči, so ostali kralju namenili tri vzklike. Prav tako se kralj na obtožbe in provokacije ni odzval ter nadaljeval rokovanje z zbranimi.