Protestnik nad kralja Karla III. in njegovo soprogo z jajci

V mestu York na severu Anglije je policija aretirala moškega, ki naj bi v britanskega kralja Karla III. in njegovo soprogo Camillo vrgel vsaj tri jajca. Do incidenta je prišlo med njunim sprehodom po mestu, kjer sta se kasneje udeležila tudi odkritja kipa kraljice Elizabete II. V videoposnetku je moč videti, kako so jajca iz množice letela proti kraljevemu paru ter kako se je kasneje več policistov na ulici podalo za storilcem.