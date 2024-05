Protestniki jasni: Brez Met Gale, dokler v Gazo padajo bombe

OGLAS

"Brez Met Gale, dokler v Gazo padajo bombe," so s transparenti sporočali protestniki, ki so se kar se da približali Metropolitanskemu muzeju, kjer se je že tradicionalno odvijala Met Gala. In medtem ko so zvezdniki svetu kazali svoje modne podvige, so nedaleč stran podporniki Palestine pozivali k takojšnjemu premirju v Gazi.

Na ulicah se je sicer zbralo tudi nekaj podpornikov Izraela, med dvema stranema pa se je vnelo več besednih sporov, policija pa je morala uporabiti tudi fizično moč. Po poročanju tujih medijev so nekateri protestniki namenoma skušali vdreti na rdečo preprogo, medtem ko so drugi protestirali, ne vedoč, da se v bližini odvija velik hollywoodski dogodek. Da so imeli newyorški policisti še več dela, pa so poskrbeli oboževalci dogodka, ki so se prav tako zbrali v velikem številu. Policisti so tako istočasno skušali umiriti vročekrvne podpornike Palestine in Izraela ter množico, ki se je borila za čim boljši pogled na zvezdniško obarvano rdečo preprogo.

Protesti vse od začetka vojne spremljajo praktično vse večje dogodke, meseca marca so protestniki s shodom zaznamovali tudi podelitev oskarjev. Napolnili so ulice v bližini gledališča Dolby in dosegli, da se nekateri povabljenci niso mogli dokopati do gledališča, kar je ustvarilo zamudo v programu.