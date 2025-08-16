Protestniki vdrli na koncert Jelene Karleuše, policija jo je morala evakuirati

Srbska pevka Jelena Karleuša je morala predčasno zaključiti petkov koncert v Loznici, na zahodu Srbije, saj so na prizorišče vdrli protestniki, ki so izrazili nestrinjanje s politiko srbskega predsednika Aleksandra Vučića.
Pevko so morali z odra pospremiti celo policisti, saj so protestniki želeli priti do nje. Med evakuacijo so jo protestniki nato glasno zmerjali.
Karleuša je nato kljub vsemu na svojem profilu na družbenem omrežju X objavila fotografije s koncerta in zapisala: "Hvala, Loznica. Razturali smo!" Kmalu zatem pa so splet preplavili posnetki prizorišča iz zraka, na katerih je videti le manjše število ljudi.
Verbalni spor med Karleušo in Voyageem
Karleuša sicer velja za veliko podpornico srbskega predsednika Aleksandra Vučića in njegovega režima. Na družbenih omrežjih pogosto zmerja protestnike, ki v Srbiji vse od zrušitve nadstreška železniške postaje v Novem Sadu 1. novembra lani nasprotujejo vladajoči politiki, ter jih označuje za "huligane" in "smrdljivce".
Pred kratkim se je z vrsto zapisov spravila tudi na raperja Voyagea. Ta je na svojem Instagramu namreč izrazil nestrinjanje s silo, ki jo policija na shodih pogosto uporablja. "Vojajarage od zdaj lahko nastopa le še v kopalnici. Nucciju (srbskemu raperju, op. a.) na mikrofon," je med drugim sporočila.
"Karleuša, prosim vas, da me ne žalite. Nimam rad takšne razprave in vi me kar naprej vlečete za jezik. Spet promiskuiteta in plitkost brez argumentov. Ampak dejstvo je, da bi imel večje občinstvo v kopalnici kot vi na brezplačnem koncertu na Kopaoniku," pa ji je odvrnil raper.
