Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tuja scena

Protestniki vdrli na koncert Jelene Karleuše, policija jo je morala evakuirati

Loznica, 16. 08. 2025 10.19 | Posodobljeno pred 53 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
R. M.
Komentarji
11

Na koncert srbske pevke Jelene Karleuše v Loznici so vdrli protestniki, zaradi česar je morala pevka predčasno zaključiti nastop. Z žvižgi so izrazili svoje nestrinjanje s politiko srbskega predsednika Aleksandra Vučića, ki ga pevka javno podpira.

Srbska pevka Jelena Karleuša je morala predčasno zaključiti petkov koncert v Loznici, na zahodu Srbije, saj so na prizorišče vdrli protestniki, ki so izrazili nestrinjanje s politiko srbskega predsednika Aleksandra Vučića

Pevko so morali z odra pospremiti celo policisti, saj so protestniki želeli priti do nje. Med evakuacijo so jo protestniki nato glasno zmerjali.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Karleuša je nato kljub vsemu na svojem profilu na družbenem omrežju X objavila fotografije s koncerta in zapisala: "Hvala, Loznica. Razturali smo!" Kmalu zatem pa so splet preplavili posnetki prizorišča iz zraka, na katerih je videti le manjše število ljudi.

Verbalni spor med Karleušo in Voyageem

Karleuša sicer velja za veliko podpornico srbskega predsednika Aleksandra Vučića in njegovega režima. Na družbenih omrežjih pogosto zmerja protestnike, ki v Srbiji vse od zrušitve nadstreška železniške postaje v Novem Sadu 1. novembra lani nasprotujejo vladajoči politiki, ter jih označuje za "huligane" in "smrdljivce".

Preberi še V protestnike poletel ognjemet: 'Vlada je želela sprožiti državljansko vojno'

Pred kratkim se je z vrsto zapisov spravila tudi na raperja Voyagea. Ta je na svojem Instagramu namreč izrazil nestrinjanje s silo, ki jo policija na shodih pogosto uporablja. "Vojajarage od zdaj lahko nastopa le še v kopalnici. Nucciju (srbskemu raperju, op. a.) na mikrofon," je med drugim sporočila.

"Karleuša, prosim vas, da me ne žalite. Nimam rad takšne razprave in vi me kar naprej vlečete za jezik. Spet promiskuiteta in plitkost brez argumentov. Ampak dejstvo je, da bi imel večje občinstvo v kopalnici kot vi na brezplačnem koncertu na Kopaoniku," pa ji je odvrnil raper.

jelena karleuša voyage aleksandar vučić koncert policija
Naslednji članek

Catherine Zeta-Jones: Če ne bi bila igralka, bi bila arhitektka

SORODNI ČLANKI

Jelena Karleuša po dolgem boju nazaj na Instagramu: Ste me pogrešali?

Jelena Karleuša po Instagramu še brez TikTok računa

Po Jeleni Karleuši profil deaktivirali še srbskemu vplivnežu Baku Prasetu

Veselje ob padcu Instagram profila Jelene Karleuše: Uspelo nam je

Peticija obrodila sadove? Jelena Karleuša ostala brez Instagram računa

V osmih urah zbrali več kot 200.000 podpisov za ukinitev profila Jelene Karleuše

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (11)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ici
16. 08. 2025 11.12
Kaj pa ima Karleuša opraviti s spontanimi študentskimi demonstracijami? A ni ona turbo folk pevka?
ODGOVORI
0 0
cirenij
16. 08. 2025 11.09
Vučič si ne upa ukrepat. Pa verjetno mu bodo počasi tudi živci popustili. V USA ali Rusiji, bi jim že pokazali.
ODGOVORI
0 0
proofreader
16. 08. 2025 11.07
+0
Lahko jim posodimo Hojsa, ki je obranil Ljubljano pred nasilneži.
ODGOVORI
1 1
proofreader
16. 08. 2025 11.04
+0
Pri nas je Zlatko vdrl na državno proslavo. Takrat ko so skrajni levičarji pljuvali po gardistih.
ODGOVORI
2 2
biggbrader
16. 08. 2025 10.58
-1
Nihče ne verjame, da ima naravne.
ODGOVORI
1 2
Trikrat cepljen
16. 08. 2025 10.55
+2
Razpad sistema.
ODGOVORI
3 1
lokson
16. 08. 2025 10.49
+2
Pa bom zopet bral o policijske nasilju, ko bodo poskušali napraviti red.
ODGOVORI
3 1
medusa
16. 08. 2025 10.42
Hahakakaka...
ODGOVORI
0 0
ptuj.si
16. 08. 2025 10.38
+2
Taka zvezda pol se pa v škodo octavio vsede.
ODGOVORI
3 1
Ricola Swiss
16. 08. 2025 10.26
+6
Mi v Dobruški vasi zelo radi poslušamo Predina, med poslušanjem lažje in hitreje zaspimo!
ODGOVORI
8 2
biggbrader
16. 08. 2025 10.59
Tepe prav počas.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089