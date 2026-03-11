Protestniki zoper Andrewa in kraljevo družino: 'Kaj ste vedeli?'

Protestniki, ki so se zbrali pred Westministrsko opatijo, so na člane kraljeve družine naslovili vprašanja v povezavi z osramočenim kraljevim bratom Andrewom, ki je bil nedavno zaradi suma zlorabe javne funkcije aretiran, s tem pa izrazili svoje nasprotovanje monarhiji.
Člani organizacije Republic so kralja Karla III., kraljico Camillo, princa Williama in princeso Catherine pričakali z ogromnim transparentom z napisom 'Kaj ste vedeli?', z manjšimi pa so jim sporočali še 'To ni moj kralj', 'Konec kraljevine' ter jih skušali izžvižgati. Člani kraljeve družine se na kaos in protestnike niso ozirali in so se mimo njih sprehodili, kot da jih ni.
Kljub neprizadetemu videzu pa je pozneje vir blizu družine za People razkril, da je realnost popolnoma drugačna. "Če bi v javnost prišli podatki, da je kdo od družinskih članov, policije ali zaposlenih, vedel, kaj se dogaja, bi bile posledice zelo resne," je prepričan tudi Robert Jobson, poznavalec kraljeve družine in pisatelj. "Tudi druge stvari so že omajale kraljevo družino, a aretacija nekoga od njih je nekaj popolnoma drugega. To je veliko bolj resno," pa je dodal vir iz palače.
Preden so Andrewa 19. februarja aretirali, mu je kralj odvzel vse častne nazive, vključno s princem, izseliti pa se je moral iz posestva, ki pripada kraljevini. Osramočenega kraljevega brata so sicer že dlje časa povezovali z obsojenim spolnim prestopnikom Jeffryjem Epsteinom, razkritje novih dokumentov pa je vodilo do aretacije.
Da uradno ni več del kraljeve družine, je kraljeva družina pred dnevi javnosti sporočila tudi s čestitko za rojstni dan princu Edwardu, kjer med podpisanimi Andrew ni bil naveden.
Kljub vsem sankcijam pa naj bi bil Andrew še vedno kraljev ljubljeni brat, ki mu ta zasebno skuša pomagati in mu nudi svojo podporo. To je izkazal tudi tako, da mu je, ko se je moral izseliti iz kraljeve rezidence, dovolil bivanje na svojem zasebnem posestvu.
Princ Andrew, vojvoda Yorka, je drugi sin kraljice Elizabete II. in princa Filipa ter mlajši brat trenutnega kralja Karla III. Njegova aretacija je povezana z obtožbami spolnih zlorab, ki naj bi se zgodile v času, ko je bil v stikih z obsojenim spolnim prestopnikom Jeffryjem Epsteinom. Čeprav princ Andrew zanika vse obtožbe, so te obtožbe močno obremenile njegov javni ugled in vodile do odvzema častnih nazivov ter izselitve iz kraljevih rezidenc.
Commonwealth narodov, pogosto imenovan kar Commonwealth, je prostovoljno združenje 56 držav članic, od katerih jih je večina nekdanjih ozemelj Britanskega imperija. Cilji Commonwealtha vključujejo spodbujanje demokracije, človekovih pravic in gospodarskega razvoja med državami članicami. Vodja Commonwealtha je trenutno kralj Karel III., ki pa ima predvsem protokolarno vlogo, saj organizacija nima centralizirane vlade ali vojske.
Kralj Karel III. je kot monarh vodja britanske države in vodja Commonwealtha. Njegove vloge so v veliki meri protokolarn in ceremonialne. Kot predsednik vlade ima pomembno vlogo pri uradnem imenovanju predsednika vlade, odobritvi zakonodaje in odpiranju parlamentarnih zasedanj. Poleg tega je pomemben simbol državne enotnosti in kontinuitete, ki predstavlja državo tako doma kot v tujini.
Robert Jobson je ugledni britanski novinar in avtor, ki je specializiran za poročanje o britanski kraljevi družini. Velja za enega najvidnejših poznavalcev kraljeve hiše in je avtor več knjig o kraljevih članih, vključno z biografijami in analizami njihovega življenja ter vloge v sodobni družbi. Njegova poročanja in analize so pogosto citirane v medijih, saj ponuja vpogled v dogajanje znotraj kraljeve družine.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.