Protestniki zoper Andrewa in kraljevo družino: 'Kaj ste vedeli?'

Protestniki, ki so se zbrali pred Westministrsko opatijo, so na člane kraljeve družine naslovili vprašanja v povezavi z osramočenim kraljevim bratom Andrewom, ki je bil nedavno zaradi suma zlorabe javne funkcije aretiran, s tem pa izrazili svoje nasprotovanje monarhiji.

Protestniki so člane kraljeve družine spraševali, kaj so vedeli o dejanjih osramočenega Andrewa. FOTO: Profimedia

Člani organizacije Republic so kralja Karla III., kraljico Camillo, princa Williama in princeso Catherine pričakali z ogromnim transparentom z napisom 'Kaj ste vedeli?', z manjšimi pa so jim sporočali še 'To ni moj kralj', 'Konec kraljevine' ter jih skušali izžvižgati. Člani kraljeve družine se na kaos in protestnike niso ozirali in so se mimo njih sprehodili, kot da jih ni.

'Kaj ste vedeli?' FOTO: Profimedia

Kljub neprizadetemu videzu pa je pozneje vir blizu družine za People razkril, da je realnost popolnoma drugačna. "Če bi v javnost prišli podatki, da je kdo od družinskih članov, policije ali zaposlenih, vedel, kaj se dogaja, bi bile posledice zelo resne," je prepričan tudi Robert Jobson, poznavalec kraljeve družine in pisatelj. "Tudi druge stvari so že omajale kraljevo družino, a aretacija nekoga od njih je nekaj popolnoma drugega. To je veliko bolj resno," pa je dodal vir iz palače.

Kralja Karla III., Camillo, princa Williama in princeso Catherine so pred Westministrsko opatijo pričakali protestniki. FOTO: Profimedia

Preden so Andrewa 19. februarja aretirali, mu je kralj odvzel vse častne nazive, vključno s princem, izseliti pa se je moral iz posestva, ki pripada kraljevini. Osramočenega kraljevega brata so sicer že dlje časa povezovali z obsojenim spolnim prestopnikom Jeffryjem Epsteinom, razkritje novih dokumentov pa je vodilo do aretacije.

Da uradno ni več del kraljeve družine, je kraljeva družina pred dnevi javnosti sporočila tudi s čestitko za rojstni dan princu Edwardu, kjer med podpisanimi Andrew ni bil naveden. Kljub vsem sankcijam pa naj bi bil Andrew še vedno kraljev ljubljeni brat, ki mu ta zasebno skuša pomagati in mu nudi svojo podporo. To je izkazal tudi tako, da mu je, ko se je moral izseliti iz kraljeve rezidence, dovolil bivanje na svojem zasebnem posestvu.