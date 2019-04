Proti grdi bolezni se bori s humorjem

46-letna igralkaSelma Blair, ki je zaigrala v filmih, kot soPodle igre, Hellboy Blondinka s Harvarda, To sladko bitje, Bes pod kontrolo ... je oktobra lani prek objave na svojem Instagram profilu razkrila, da so ji zdravniki povedali, da je zbolela za multiplo sklerozo, kronično vnetno boleznijo osrednjega živčnega sistema, za katero še ni zdravila.

Igralka, ki je dejala tudi, da ni izgubila volje do življenja in da se želi spet igrati s svojim sinom, si pri hoji in dnevnih opravilih že nekaj mesecev pomaga s sprehajalno palico, pred časom pa je v oddaji Good Morning America povedala, da je začutila olajšanje, ko je končno izvedela, kaj se z njo dogaja.

Veliko pa ji pri soočanju z boleznijo pomaga tudi humor. Tako je z oboževalci na Instagramu delila tudi hudomušen posnetek, na katerem se liči: "Tukaj je moja rešitev, kako nanesti make up, kadar imamo težave s fino motorično sposobnostjo." Na posnetku je namreč videti, da se ji tresejo roke, prav tako nima veliko nadzora nad tem, kako nežno nanesti puder na obraz. Posnetek je požel ogromno pozitivnih komentarjev in zahval, še posebno s strani ljudi, ki se tudi borijo s to težko boleznijo.