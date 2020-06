Proti policijskemu nasilju številni zvezdniki: Beyonce zahteva pravico

Ljudje so se v Združenih državah Amerike združili, da bi podprli temnopolto skupnost. Pred dobrim tednom je namreč v Minneapolisu zaradi policijskega nasilja umrl 46-letni temnopolti moški. Čeprav je bil neoborožen, je policist sklenil, da predstavlja grožnjo, ga podrl na tla in kar osem minut klečal na njegovem vratu. 46-letnik je kasneje umrl v bolnišnici. Oglasili so se tudi številni zvezdniki.

Protesti, ki so zaznamovali pretekli konec tedna v Združenih državah, so se razširili tudi v Evropo. V Londonu je zaradi smrti neoboroženega Georgea Floyda protestiralo več tisoč ljudi. Tiho pa niso niti zvezdniki, ki se strinjajo, da je čas, da se policijsko nasilje nad temnopoltimi in rasizem končata.

'Naj se konča nesmiselno ubijanje ljudi' Beyonceje svoje oboževalce prosila, naj tudi oni ukrepajo po smrti nesrečnega 46-letnika, katerega smrt je povzročila velike (in nemirne) proteste čez lužo. Z grammyjem nagrajena glasbenica je na Instagramu zahtevala pravičnost in spremembo. "Zlomljeni smo in ogorčeni," je povedala v videu in nadaljevala: "Ne moremo sprejeti te bolečine. Ne govorim samo za ljudi z drugačno barvo kože. Če si bel, črn, rjav ali karkoli vmes, vem, da se počutiš nemočnega glede rasizma v Ameriki."

"Naj se konča nesmiselno ubijanje ljudi. Naj se na temnopolte ljudi ne gleda več kot na manjvredne posameznike. Ne moremo več umikati pogleda. George je vsa naša družina in človeštvo. On je naša družina, ker je pokojni Američan. Videli smo preveč nasilnih smrti brez posledic. Ja, nekdo je bil obtožen tega umora, a pravici še zdaleč ni zadoščeno,"je povedala 38-letna pevka, ki se zadnja leta v medijih ne pojavlja veliko in se je umaknila v zasebno življenje. A tokrat je morala narediti izjemo. Za konec je svoje oboževalce prosila, da izpolnijo peticijo proti policijskemu nasilju. "Še naprej molite za mir in sočutje ter ozdravitev v naši državi."

icon-expand Protesti proti policijskemu nasilju v tudi Londonu FOTO: AP

Spregovorila tudi Oprah: George Floyd, izgovarjamo tvoje ime Priljubljena televizijska voditeljica Oprah Winfrey je o njem spregovorila v spletni oddaji z najboljšo prijateljico Gayle King, prav tako voditeljico. Oprah je povedala, da ne pozna nobenega temnopoltega človeka, ki ga ne bi na takšen ali drugačen način profilirali, ustavili na cesti in prosili za dokument. Dodala je, da si spomina na video, kako je policist klečal na vratu pokojnega Floyda, ne more nehati predvajati v glavi. Ne more pozabiti, kako nečloveško je bil obravnavan. "Ne morem nehati misliti na to. Ne morem nehati misliti na izraz na obrazu tistega policista. Tako zelo udobno mu je bilo, ves čas je imel roko v žepu. Vesolju je pošiljal sporočilo, da mu je udobno, da se bo malce spočil," je pretreseno povedala Oprah, ki se je o Floydu razpisala tudi na Instagramu: "Njegova družina in prijatelji pravijo, da je bil nežni velikan. Njegova smrt nam je zdaj pokazala, da je imel veliko dušo. Če je velikost duše tista, ki narekuje vpliv človeka, je bila njegova duša ena najbolj mogočnih med nami. George Floyd, izgovarjamo tvoje ime."

icon-expand Američani so zavzeli ulice in se borijo proti policijskemu nasilju nad temnopoltimi državljani. FOTO: AP

Rihanna, The Rock, Hillary Clinton in druge zvezde o pomenu življenja temnopoltih ljudi "Videti, kako ubijajo moje ljudi in jih linčajo vsak dan, me prizadene. Prizadene me do točke, da se izogibam družbenim omrežjem, izogibam se, da bi morala ponovno slišati agonijo v glasu Georgea Floyda, kako znova in znova moleduje za svoje življenje,"je prizadeto zapisala Rihanna. Oglasil se je The Rock, ki je objavil papir, na katerem so zadnje Floydove besede "Ne morem dihati," in Georgov podpis. Pod objavo pa je zapisal: "Zadnjih nekaj dni sem skušal osmisliti smrt Georgea Floyda. Video. Moledovanje za življenje. Odziv policista. Rasizem. Uboj," je zapisal igralec in z oboževalci delil, da ima v družini kar nekaj policistov in da ve, da je nasilje nesprejemljivo:"Policist bi moral biti poosebljena morala. Poosebljena etika."

Svojo žalost je ob tragičnem dogodku na Instagramu delila tudi nekdanja prva dama in predsedniška kandidatkaHillary Clinton. "Življenje Georgea Floyda je bilo pomembno. Življenja temnopoltih ljudi štejejo in veliko dela nas čaka, preden bomo dosegli pravo enakovrednost in pravičnost za vse," je zapisala Clintonova. "Moje srce je zlomljeno zaradi Georga Floyda, njegove prijatelje in ljudi v Minneapolisu. Uboj je uboj. Tudi policisti so državljani, zadevajo jih enaka pravila kot nas. To je grozno, in če župan ne odstopi, bo to zelo slab zgled za celotno državo," je strto zapisala Lady Gaga. Mnenje so izrazili tudi Julia Roberts, Kevin Hart, Ariana Grande, Kylie Jennerje v sporočilu dodala, da jo je zaradi nove realnosti v ZDA strah za njeno hčerko, ki je mešane rase. Oglasili so se tudiJustin Bieber, Harry Styles, DJ Khalid, Sarah Silverman, Reese Witherspoon in mnogi drugi.