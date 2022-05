Poroka Kardashian-Barker: losangeleške zvezde v italijanskem prestižu

Kourtney Kardashian in Travis Barker sta si v družbi družine in prijateljev še tretjič obljubila večno zvestobo. Poročno slavje se je odvilo v slikovitem Portofinu, kjer ni manjkalo treh ključnih aspektov italijanske kulture – hrane, mode in glasbe.

Že ob prihodu družine Kardashian k našim zahodnim sosedom je postalo jasno, da bodo sestre v ospredje poleg ljubezni postavile modo – natančneje oblačila italijanske modne hiše Dolce & Gabbana . Zaradi vseprisotnosti modne znamke so se uporabniki na družbenih omrežjih celo spraševali, ali je morda družina z njo sklenila poseben poslovni dogovor. Ne le, da je Dolce & Gabbana poskrbela za ženina in nevesto, poskrbela je za celotni Kardashian - Barker klan in to tekom celotnega italijanskega popotovanja.

Nevestini starejši sestri sta tako kljub vsemu za poročni obred nadeli črni toaleti z ekstravagantnimi modnimi dodatki, pri katerih ni manjkal niti križ, medtem ko se je mlajši dvojec sester odločil za svetli obleki s potiskom rož. V svojem stilu je na obredu sijala tudi njihova mama Kris, ki je v toaleti s perjem in bleščicami hčerko Kourtney pospremila do oltarja. Vse so sijale pod taktirko italijanske modne hiše.

Nedeljsko poročno slavje na dvorcu Castello Brown

Tretja in najbolj prestižna poroka para se je odvila preteklo nedeljo na dvorcu Castello Brown, ki se nahaja nad pristaniščem priljubljenega Portofina. Družina Kardashian - Barker in ostali povabljenci so na poročno lokacijo prispeli v tradicionalnih lesenih gliserjih, za katere je poskrbela modna hiša Dolce & Gabbana. Pot do dvorca so nato nadaljevali po strmih stopnicah, kjer so jih ujeli številni fotografi, ki so pretekli vikend pozorno spremljali vsak korak zvezdnikov.

Slovesnosti so se udeležile tudi Kris Jenner s hčerkami Kim Kardashian s prvorojenko North, Khloé Kardashian, Kendall Jenner s fantom Devinom Bookerjem in Kylie Jenner s hčerko Stormi. Navzoči so bili še otroci neveste: 12-letni sin Mason, tri leta mlajša Penelope in sedemletni Reign. Njihov oče Scott Disick vabila na poroko ni prejel, prav tako sta slavje preskočila Kimin bivši partner Kanye West in njen sedanji izbranec Pete Davidson. Prisoten je bil tudi Barkerjev podmladek, sin Landon, hči Alabama in pastorka Atiana De La Hoya. Med povabljenci sta se znašla kolega iz banda Blink-182 Mark Hoppus in prijatelj ter glasbenik Machine Gun Kelly z izbranko Megan Fox. V tujih medijih se je govorilo tudi o navzočnosti Beyonce, a do tega trenutka v javnost še niso prišle fotografije, ki bi to potrdile.