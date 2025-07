Prstan Lauren Sánchez tarča kritik: Slabo je izdelan

Lauren Sánchez je znana po svoji ljubezni do razkošnega nakita, njen najnovejši diamantni prstan, ki ji ga je ob poroki na levico nataknil Jeff Bezos , pa je na družbenih omrežjih pričakovano pritegnil veliko pozornosti. Milijarder z izbiro ni razočaral in ni skoparil, predvsem poznavalci pa se bojijo, da je dragoceni kos nakita narejen tako delikatno, da mu grozi, da bo dragoceni diamant kmalu izpadel.

55-letnica je svoj prvi osupljivi diamantni prstan pokazala že leta 2023, potem ko jo je Bezos zaprosil za roko na svoji 500 milijonov evrov vredni superjahti Koru. 61-letnik jo je zaprosil po večerji na prostem in jo presenetil s prav posebnim prstanom. Vrednost zaročnega prstana, ki ima približno 30 karatov, je ocenjena na med 3 in 5 milijoni evrov, Sánchez pa je kasneje v intervjuju za Vogue razkrila, da gre za redek rožnati diamant.

Njeni sledilci na družbenih omrežjih so se takoj strinjali in izrazili svoje ogorčenje nad velikostjo diamanta in na videz premajhnim obročkom prstana. Mnogi se bojijo, da bi majhni diamanti, ki krasijo prstan, lahko še dodatno oslabili njegovo strukturo, zaradi česar bi bilo nošenje še bolj tvegano, a so se ob tem spomnili, da se Sánchez verjetno ne ukvarja z opravili 'navadnih smrtnikov', kot sta pakiranje kovčkov ali pomivanje posode, med katerimi bi se dragulj lahko zlahka poškodoval.

"Zelo sta bogata in zagotovo je zavarovan. Če se bo poškodoval ali izgubil, pa bosta pač kupila novega," je ob tem dodal eden od komentatorjev, drugi pa mu je pritrdil in ob tem spomnil, da je Bezos eden od najbogatejših ljudi na svetu.