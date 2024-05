Prva Azijka z oskarjem za najboljšo igralko od Bidna prejela medaljo svobode

Joe Biden je na slovesnosti dejal, da je igralka v svoji karieri razbila "stereotipe in steklene stropove", da bi "obogatila in okrepila ameriško kulturo", in dodal, da so njene vloge "presegale spol, kulture in jezike, od borilnih veščin do romantičnih komedij do znanstvene fantastike, da nam pokaže, kaj imamo skupnega." Dodal je, da 61-letnica s svojim delom ni le zabavala, temveč navdihovala in odpirala srca.

Po besedah Bele hiše je medalja svobode podeljena ljudem, "ki so zgledno prispevali k blaginji, vrednotam ali varnosti Združenih držav, svetovnemu miru ali drugim pomembnim družbenim, javnim ali zasebnim prizadevanjem".