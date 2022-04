Prva dama Ukrajine moža ni videla že več kot mesec dni

Olena Zelenska , 44-letna prva dama Ukrajine, je v intervjuju za CNN povedala, da tako ona kot njeni otroci (18-letni Aleksandra in 9-letni Kiril ) že več kot en mesec niso videli moža in očeta Volodimira Zelenskega , saj se v Ukrajini bori za svojo državo. Tam živi in dela kar v prostorih svoje predsedniške pisarne. Pravi, da se samo vsakih nekaj dni slišijo po telefonu.

Olena pravi, da je trenutno osredotočena na svojo družino in da se poskuša nekako navaditi na novo realnost in otrokom pojasniti, kaj se sploh dogaja. Na vprašanje, kako se držita ona in kako njena družina, je iskreno odgovorila: "To je kot hoja po vrvi. Če začneš o tem razmišljati, izgubiš ravnotežje. Če torej želiš preživeti, kar se trenutno dogaja, moraš zdržati, samo iti naprej in delati, kar počneš najbolje. Kolikor vem, se vsi Ukrajinci držijo tega načela."

Povedala je, da so tako ona kot njeni otroci našli tolažbo in svoje bistvo v pomoči drugim, ki so se zaradi vojne znašli v krizi. Dodala je, da so morali njeni otroci praktično odrasti čez noč. "Ko imaš ob sebi nekoga, ki te potrebuje, postaneš bolj discipliniran. Jim pa ni bilo treba nič posebej razlagati okoli trenutnega dogajanja. Ko poslušam intervjuje z otroki iz vojnega področja ali ko se pogovarjam s svojimi prijatelji, dojemam, da otroci veliko bolj razumejo trenutno situacijo, kot se nam zdi. Kot je rekel neki otrok 'Zakaj so Rudi tako zlobni do nas? Zdi se, da so jih doma tepli'."

Sicer sta Olena in Volodimir poročena že 19 let in čeprav se z možem ni strinjala, ko je naznanil, da bi rad postal predsednik Ukrajine, se je v zadnjih treh letih dokazala kot izjemna podpora svojemu izbrancu. Zdi se, da je rojena za vlogo prve dame, piše CNN.